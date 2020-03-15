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15 марта 202018:15

Спрос на нефть может обновить исторический минимум, предупреждает Bloomberg

AP Images

Коронавирус стал причиной крупнейшего падения цен на нефть в истории. Из-за карантинных мер сократился спрос на топливо, по мере дальнейшего реагирования на вирус нефть продолжает падать, сообщает агентство Bloomberg.

В 2019 году спрос на нефть составил чуть более 100 миллионов баррелей в день, нынешнее снижение может даже превысить 2,65 миллиона баррелей в сутки, как это случилось в 1980 году, когда нефтяной кризис привел к краху мировой экономики. Некоторые трейдеры даже считают, что цена на сырье может стать однозначной, как это случилось во время ценовой войны между Саудовской Аравией и Венесуэлой в 1997-1999 годах.

Согласно прогнозу Goldman Sachs, с февраля по апрель спрос на нефть будет сокращаться более чем на 4 миллиона баррелей в сутки ежемесячно. По оценкам фонда Andurand, спрос может упасть на 10 миллионов баррелей в сутки в первом квартале 2020 года.

Консалтинговая компания IHS Markit предполагает снижение спроса на 1,42 миллиона баррелей в среднем по году. Эксперты FGE — 1,3 миллиона.

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