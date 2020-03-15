В Чите по дому выстрелили из вертолетной пушки

Министерство обороны подтвердило попадание снаряда 23-миллиметровой авиационной пушки вертолета Ми-8 по жилому дому в Чите.

"Четырнадцатого марта 2020 года на аэродроме Черемушки города Чита при обслуживании 23-миллиметровой авиационной пушки вертолета Ми-8 на земле, произошел одиночный непроизвольный выстрел за пределы безопасной зоны аэродрома", — процитировали "Известия" комментарий военных.

Ранее ряд СМИ сообщил, что снаряд повредил остекление балкона на третьем этаже дома в Чите. В результате инцидента никто не пострадал.