Трамп сдал тест на коронавирус, на профпригодность – пока нет

Сложно с коронавирусом в США, где почти 3 тысячи заболевших. Дональд Трамп ввел 30-дневный запрет на въезд в США из Европы. А потом пошел еще дальше — ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации. Коронавирус влияет и на президентскую избирательную кампанию.

Эпидемии объявлена, война и солдаты в помощь. В городок недалеко от Нью-Йорка направлены подразделения национальной гвардии. Они помогают раздавать продуктовые наборы жителям города. В пакетах — крупы, макароны, томатная паста, консервы. Такой небольшой продуктовый набор, которого семье должно хватить примерно на 3 дня. Помощь малоимущим и пожилым, школьникам и студентам, которых отправили на карантин. В штате Нью-Йорк уже 2 погибших и более 500 заразившихся.

Синагога в пригороде Нью-Йорка и есть эпицентр, из которого по штату расползалась инфекция. Недавно сюда пришел больной молодой человек, который заразил своих родственников и друзей.

Эмигрантка из Советского Союза, пережившая в Одессе полвека назад вспышку холеры, говорит о корона вирусе с улыбкой. А вот непуганых американцев трясет. Власти думают приостановить сообщение с самыми зараженными территориями США. Военнослужащим Пентагон уже ограничил поездки по стране. Действует режим общенациональной чрезвычайной ситуации.

Тех, у кого есть симптомы, будут обследовать на коронавирус бесплатно и, главное, быстро. Мобильные пункты начали разворачивать по стране. Сдать анализ на коронавирус — как заехать за гамбургером — даже из машины выходить не нужно.

Температура до 37 — пропуск в Белый дом. С градусником врач проверяет журналистов, которые пришли на пресс-конференцию Трампа, а то слишком много больных рядом с ним в последнее время. Жал руку президенту Бразилии, у которого подозрение на коронавирус, общался с мэром Майами, у которого инфекция подтверждена.

"Я сдал тест. Исследование займет 1-2 дня, все отправлено в лабораторию", заявил Трамп. Он здоров — заключение пришло в 14 марта. Хотя президент США еще в какой группе риска, ведь ему — 73. 12 марта подавал пример американцам — следите за руками — здоровался по-восточному, но уже на следующий день пустился во все тяжкие, хотя только что объявил перед камерами режим ЧС.

А ведь в разгар эпидемии Трамп сдает, может быть, свой главный тест — на профпригодность. Какие шаги предпримет, которые приведут ко второму сроку или поставят крест на переизбрании? Пока защитить страну от заразы получалось не очень. В Штатах за 2 недели эпидемии были проведены только 10 тысяч тестов, а Южная Корея в день столько делает. Америка столкнулась с дефицитом тестов, больных проверяли выборочно.

"Это провал. Давайте признаем это. Ты сообщаешь о симптомах болезни, врач назначает обследование, и ты его получаешь. Вот в таком простом ключе, как в других странах, мы не настроили нашу систему. Должны ли мы были так сделать? Да. Но мы так не сделали", — сказал Энтони Фаучи, директор Института аллергических и инфекционных заболеваний.

За нерасторопность разносят Трампа конкуренты. Кандидаты от демократов отменили массовые встречи и общаются со сторонникам через Интернет. Джо Байден, поучающий, как бороться с эпидемией, не мог разобраться с Интернетом. У него то звук пропадал, то связь — вирус какой-то компьютерный.

На неопределенный срок из-за корона вируса откладывается внутрипартийное голосование. На лето перенесены праймериз в Луизиане и Джорджии. Из-за эпидемии закрываются музеи, голливудские студии прервали съемки, и у болельщиков нет зрелищ — НХЛ, НБА ушли на карантин.

Нью-Йорк не узнать. На Таймс-сквер — почти никого. У сердца Америки как будто сбился ритм. Страна подстраивается под жизнь с эпидемией.