Молодежное первенство. Арбитр ошибочно прекратил матч после нескольких удалений

В рамках 22-го тура первенства России среди молодежных команд "Тамбов" принимал самарские "Крылья Советов". Встреча не была доиграна из-за ошибки арбитра противостояния Ильи Иванова.

В ходе игры у самарцев красные карточки получили тренер Владимир Кухлевский и футболисты Александр Босов, Александр Евинов, Александр Нестеров и Дмитрий Молчанов, а у тамбовчан был удален Владимир Кабахидзе.

Матч молодежных команд «Тамбова» и «Крыльев Советов» завершился на 83-й минуте при счете 1:1. В игре было пять удалений (четыре у Самары)🟥 «Крыльям» будет засчитано техническое поражение



Собрал самые жаркие моменты 🔥👇 pic.twitter.com/kFRLyvsTaD — Руслан Абушкин (@abushkin) March 15, 2020

На 82-й минуте, после удаления Молчанова, арбитр ошибочно остановил игру и засчитал гостям техническое поражение, посчитав, что в их составе осталось менее семи футболистов.

"Теперь судьба результата поединка будет определена на заседании Контрольно-дисциплинарного комитета на следующей неделе", – сообщает пресс-служба "Тамбова".