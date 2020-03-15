Отменены парламентские слушания по сохранению исторической памяти

В Госдуме решили отменить парламентские слушания на тему: "Сохранение исторической памяти о Великой Победе: международная практика и современные тенденции".

Как сообщил глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий, мероприятие было запланировано на предстоящий понедельник, 16 марта, его решили не проводить в связи с ситуацией с распространением коронавируса.

Организатором слушаний является возглавляемый Слуцким комитет. Планировалось, что на них будут выступать руководители всех фракций Госдумы, главы ряда комитетов палаты, помощник президента РФ Владимир Мединский, уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова и другие, пишет ТАСС.

По последним данным, в России зарегистрировано 63 случая инфицирования коронавирусом. В воскресенье, 15 марта, выявлены четыре новых случая: три человека заболели в Московской области, один — в Тюменской. Все они несколько дней назад вернулись из поездок в Италию, Испанию, Францию и Швейцарию.