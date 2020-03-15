Как Россия борется с COVID-19

В России ситуация с коронавирусом пока заметно спокойнее, чем в Европе или в Азии, ведь если там многие тысячи заболевших, то в России счет заразившимся идет на десятки. Причем абсолютное большинство случаев – завозные — из Италии, Франции, Австрии и Китая. Хотя выявлен уже первый случай заражения внутри страны как результат контакта с носителем вируса, приехавшим из-за рубежа.

И все же повторюсь, в России не как в Европе: жизнь в целом идет в нормальном русле. У нас не закрывают для въезда/выезда целые регионы, сети общественного питания, транспорт и торговля работают штатно. Такое впечатление, что никаких экстренных мер не предпринимается. Но это не совсем так.

Давайте вспомним, что Россия по решению правительства, согласованным с президентом, первой в мире закрыла границу с Китаем. Это было болезненным, но принципиально важным и эффективным решением. Сейчас принято решение прекратить железнодорожное сообщение с Латвией, а также с Украиной и Молдавией. В ближайшую неделю по соображениям карантина закроется граница даже с Белоруссией. Все это важно, ведь украинские заробитчане возвращаются на Пасху домой как из Европы, так и из России. Когда они у себя дома перемешаются и подхватят коронавирус, то в Россию их после этого пускать рискованно.

В правительстве идет совещание для выработки пакета мер и новых рекомендаций по защите и поддержке россиян. Премьер Мишустин огласит их 16 марта утром, но уже известно, что среди прочего обсуждаются компенсации утраченных доходов гражданам, индивидуальным предпринимателям и самозанятым, находящимся на карантине.

Еще одна идея — введение налоговых каникул, в том числе в сфере туризма и авиаперевозок. Предлагается и квартальная отсрочка по уплате налогов для малого и среднего бизнеса. Понятно, что врачи и медицинский персонал, занятый на мероприятиях по борьбе с коронавирусом, заслуживают особых надбавок. Школьные каникулы будут продлены. Важный момент: мероприятия с участием более 1 тысячи человек могут быть запрещены. Понятно, что ограничительные меры при необходимости могут и ужесточаться.

В то же время борьба с коронавирусом идет комплексно. И здесь интересно, сколь адресно работают службы, ответственные за противодействие вирусу. Главная цель — выявить заболевшего. Когда диагноз поставлен, то под контроль тут же берутся многие сотни людей, те, кто контактировал с заболевшим. Это так называемый первый круг. Но также на обследование и карантин попадают второй и третий круг контактов. То есть тот, кто контактировал с контактировавшим, тоже попадает на карантин и обследование, и тот, кто контактировал с ним, — тоже, ведь все — в группе риска.

Выявлением группы риска занимаются не только врачи, но также государственные органы и службы, ответственные за нашу безопасность. Большая и скрупулезная работа. Не бросается в глаза, но результативна. Только подумайте, заболевших в России сейчас — шесть десятков, а ведь проведены уже более 100 тысяч тестов.

Кстати, о тестах. В России уже несколько недель назад создана и работает своя тестовая система "Вектор". Ее высокая точность опробована в Китае. Многие удивляются, что в поликлинике тесты не делают. А их там делать и не должны, поскольку с повышенной температурой в поликлинику сейчас идти не надо, чтобы не заражать других. Спокойно вызывайте врача, и вам сделают тест дома или в стационаре, если врач туда вас отправит.

Самоограничение ради безопасности – сегодня это правильная философия, ведь понятно, что каждого, образно говоря, на цепь не посадишь. Так что многое зависит и от каждого из нас. Надо менять привычки и не бравировать тем, что море по колено. Теперь новая норма — дистанция, меньше прикосновений и рукопожатий, моем руки очень часто, перчатки, дезинфекция и строжайшее соблюдение карантина приехавшими из очагов пандемии. Не шутки.

Известно, что коронавирус особенно опасен для тех, кому за 60. Этой группе риска глава правительства даже предлагает самостоятельно и добровольно уйти на 14-дневный карантин, а близким стоит позаботиться, заплатив счета, купив еду и просто морально подбодрить.

На Бога надейся, но и сам не плошай — с таким настроением Русская Православная Церковь распространяет циркулярное письмо с требованием соблюдать в храмах санитарно-гигиенические меры профилактического характера, в частности, чаще дезинфицировать кивоты икон, к которым прикладываются верующие, а сами храмы почаще проветривать.

И не будем забывать, что эпидемия коронавируса в России благодаря принятым мерам, строго говоря, еще не наступила. К счастью, у нас ни одной смерти от коронавируса. Но число заболевших все же растет. А значит, положение серьезно. Только подумайте, в Италии, которая пик эпидемии еще не прошла, местные газеты уже публикуют некрологи более чем на десяти страницах, в то время как раньше они помещались на одной-двух.