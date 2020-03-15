РПЦ опровергла слух о Патриархе Кирилле

Патриарх Кирилл работает по обычному графику. Информация о том, что патриарх не совершает богослужения и не посещает официальные мероприятия из-за страза заразиться коронавирусом, – ложная, заявил глава синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

В сети активно распространяются слухи о том, что патриарх Кирилл отказался от посещения мест большого скопления народа, передает "Интерфакс".

Ранее сообщалось, что Священный Синод РПЦ призвал соблюдать профилактические меры в приходах и монастырях из-за ситуации с коронавирусом. Священнослужителям рекомендовали использовать индивидуальную посуду во время обрядов причастий. Члены Синода выразили соболезнования родным и близким тех, кто умер от болезни в разных странах.