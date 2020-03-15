Девочка не смогла спасти провалившегося под лед брата

На реке в Вологде под лед провалились десятилетняя девочка и ее семилетний брат. Мальчика унесло течением, его сестру спасли.

Как сообщается на официальном сайте Главного управления МЧС РФ по региону, ЧП произошло в воскресенье, 15 марта, около 18 часов на реке Вологда. По неизвестным причинам родители оставили без присмотра у реки троих детей: девочку 10 лет и ее братьев 7 и 4 лет.

Старшая сестра рассказала, что ее брат решил проверить прочность льда, вышел на реку и провалился. Девочка попыталась его спасти и тоже провалилась в воду.

Ее вытащили случайные прохожие, а мальчика унесло течением, его ищут спасатели.