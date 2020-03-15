15 марта 202023:10

Юрий Семин: "Локомотив" был сконцентрирован все 95 минут

fclm.ru

Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин после гостевого победного матча с "Ростовом" (3:1) в рамках 22-м тура чемпионата России отметил, что его порадовал настрой команды. "Обыграть "Ростов" очень сложно", — отметил наставник железнодорожников.

"Конечно, мы рады победе, — цитирует Семина официальный сайт "Локомотива". – "Ростов" – одна из лучших команд, но мы предложили свои варианты, победили и преподнесли подарок болельщикам, закрепившись на втором месте. Я доволен дисциплиной, самоотдачей качеством игры".

При этом тренер "Локо" отметил, что играть на довольно дряблом газоне "Ростов Арены" было сложно: "На таком поле сложно показать футбол, который был сегодня. Состояние поля стало неожиданностью. В прошлом году газон был идеальным".

По словам Семина, "Ростов" — очень хорошая команда: "Там много квалифицированных игроков. Группа центральных полузащитников – Еременко, Норманн и Попов – играют просто блестяще. Но нам удалось их нейтрализовать, и еще из-под них забил Крыховяк. Кстати, нужно обязательно отметить, что гол забил именно Крыховяк – это не автогол [судьи записал гол на вратаря ростовчан Песьякова, — прим. ред.]. Мяч после такого потрясающего удара нужно записывать на автора".

"Наша команда все 95 минут игры была сконцентрированной. На мой взгляд, не только десять минут, во время которых мы забили голы, а все время игра была сбалансированной. Когда нужно было обороняться, все вместе оборонялись, когда надо было атаковать, большой группой футболистов шли вперед", — отметил наставник.

Отвечая на вопрос относительно возможного решения по остановке чемпионата страны, Семин сказал: "Я думаю, руководители найдут, что делать важнее и лучше. Футбол – это одно, но здоровье болельщиков и игроков важнее. Мы примем любое решение".

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