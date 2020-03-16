ФРС США почти до нуля снизила ключевую ставку

Президент США Дональд Трамп приветствовал решение Федеральной резервной системы (ФРС) снизить ключевую ставку на фоне пандемии коронавируса.

"Я поздравляю ФРС с этим​​​. Это замечательно для нашей страны", — сказал Трамп на пресс-конференции, комментируя снижение ставки до 0-0,25%.

Этот целевой диапазон, как говорится в заявлении руководства ФРС, будет сохраняться до тех пор, пока не будет уверенности в том, что экономика выдержала последние события. Кроме того, ФРС объявила о том, что закупит дополнительные облигации на общую сумму в 700 млрд долларов, сообщает ТАСС

13 марта в США введен общенациональный режим чрезвычайной ситуации. Число случаев заражения новым коронавирусом в США — более трех тысяч, умерли свыше 60 человек.

Ранее Дональд Трамп призвал американцев не закупать впрок еду и предметы первой необходимости. У руководителей торговых сетей Трамп попросил обеспечивать достаточное количество продуктов и необходимых товаров в каждом магазине, чтобы жители страны "чувствовали себя спокойно и в безопасности, видя заполненные полки".