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Российский Крым 41 минута назад

16 марта 202005:54

В Крыму отмечают шесть лет со дня возвращения в состав России

В Крыму отмечают шесть лет со дня возвращения в состав России

В Крыму сегодня отмечают шесть лет со дня возвращения региона в состав России. Весной 2014 года на референдуме за это проголосовали почти 97 процентов жителей полуострова.

В Симферополе в честь годовщины возложат цветы к памятнику народным ополченцам, будет также уличная выставка о достижениях республики за последние годы, праздничное собрание и концерт.

В Севастополе жители города примут участие во флешмобе "Вместе навсегда". Кроме того, в программе несколько концертов под общим девизом "Навеки с Россией", сообщает телеканал "Россия 24".

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