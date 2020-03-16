В Крыму отмечают шесть лет со дня возвращения в состав России

В Крыму сегодня отмечают шесть лет со дня возвращения региона в состав России. Весной 2014 года на референдуме за это проголосовали почти 97 процентов жителей полуострова.

В Симферополе в честь годовщины возложат цветы к памятнику народным ополченцам, будет также уличная выставка о достижениях республики за последние годы, праздничное собрание и концерт.

В Севастополе жители города примут участие во флешмобе "Вместе навсегда". Кроме того, в программе несколько концертов под общим девизом "Навеки с Россией", сообщает телеканал "Россия 24".