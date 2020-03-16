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16 марта 202005:58

Топ-10 стран с самой развитой промышленностью в мире

Xinhua/Huang Zongzhi/Global Look Press

Как показывают данные ООН, Китай является лидером по развитию промышленного производства в мире. За ним идут такие страны, как США и Япония.

Согласно данным, опубликованным Статистическим подразделением ООН, на Китай приходится 28.4% мирового промышленного производства.

Это более чем на 10% больше, чем у США. На Индию, которая занимает шестое место, приходится 3% мирового промышленного производства.

Ниже мы расскажем о 10 странах, которые лидируют по объемам промышленного производства в мире.

10. Мексика

Мексика является одной из самых развитых стран в Латинской Америке. Здесь развиты такие отрасли промышленности, как металлургия, машиностроение, химическая и нефтехимическая промышленность, а также пищевая промышленность.

9. Великобритания

Исторически Великобритания – лидер в области промышленности. Здесь развиты такие отрасли, как нефтепереработка, химическая промышленность, металлургия, машиностроение, электротехника и легкая промышленность.

8. Франция

Франция – один из мировых лидеров в химической и нефтехимической промышленности. Также здесь развиты такие отрасли, как машиностроение, электротехника. Большую известность имеет легкая и пищевая промышленность Франции – одежда, обувь, вина и сыры из Франции пользуются популярностью во всем мире.

7. Италия

Италия является законодательницей мод во всем мире. Одежда, обувь, сумки и аксессуары из Италии пользуются огромным спросом. Помимо этого, здесь развита автомобильная промышленность.

6. Индия

Индия является одним из лидеров по уровню развития тяжелой промышленности в мире. Здесь развиты такие отрасли, как горнодобывающая промышленность, обрабатывающая промышленность, а также энергетика.

5. Южная Корея

Южная Корея – одна из самых развитых в экономическом плане стран мира. Несмотря на то, что ведущую роль в экономике страны играет сфера услуг, промышленность также вносит немалый вклад в ВВП страны. Здесь развиты такие отрасли, как пищевая промышленность, легкая промышленность, нефтепереработка, судостроение, металлургия, машиностроение, а также высокотехнологичное производство.

4. Германия

Германия является лидером в ряде промышленных отраслей, при этом она также входит в число лидеров по экспорту и импорту товаров. Основными отраслями промышленности являются машиностроительная, электротехническая, химическая, автомобильная и судостроительная, каменноугольная.

3. Япония

Япония также является одной из самых экономически развитых стран мира. Машиностроение, энергетика, легкая и пищевая промышленность – вот основные отрасли, развитые в Японии.

2. США

США – это мировой лидер по многим параметрам. Помимо прочего, здесь один из самых высоких уровней развития промышленности в мире. В США развиты такие отрасли, как добыча нефти и газа, легкая и пищевая промышленность, машиностроение, химическая промышленность, а также аэрокосмическая и электронная промышленность.

1. Китай

Китай является абсолютным лидером по объемам промышленного производства. Здесь развиты такие отрасли, как горнодобывающая промышленность, машиностроение, производство цемента, оружия и многие другие. Китай является крупнейшим в мире производителем абсолютного большинства видов промышленной продукции.

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