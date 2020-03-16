Российские власти подготовили план поддержки бизнеса и населения

Правительство РФ подготовило план для поддержки экономики и населения. Среди антикризисных мер — создание фонда в размере 300 миллиардов рублей, предоставление налоговых каникул бизнесу и оплачиваемых больничных людям на карантине.

План готовится около недели и будет утвержден в ближайшее время. Деньги на эти меры планируется перераспределить из бюджетных расходов.

Налоговые каникулы в первую очередь могут получить компании туризма и авиаперевозок. Для малого и среднего бизнеса планируется квартальная отсрочка выплаты налогов, а для госкомпаний — отсрочка выплаты дивидендов на полгода.

Помимо поддержки бизнеса, и населения планируется предоставить помощь регионам, госкомпаниям, "но в первую очередь – население", — сообщили "Ведомости" со ссылкой на федеральных чиновников.

Россиянам, помещенных на карантин, планируется возмещать потерянные доходы за счет работодателей — больничных.

В случае роста безработицы готовятся резервные выплаты. Регионам будет предоставлена дополнительная помощь для тестирования и обнаружения, лечения коронавируса.