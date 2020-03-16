Бразильские футболисты не хотят играть из-за коронавируса. Они вышли на матч в масках

Футболисты бразильских клубов "Гремио" и "Ботафого" возмутились решением продолжать чемпионат страны несмотря на пандемию коронавируса. Свое несогласие с играми во время распространения инфекции они выразили перед очным матчем.

Из раздевалок спортсмены обоих клубов вышли в масках на лице. Кроме того, как сообщает телеканал "Россия 24", игроки "Ботафого" дополнительно сделали также еще и общекомандную фотографию с баннером, посредством которого они хотели показать – борьба с коронавирусом является общей задачей.

Само собой, непосредственно перед стартовым свистком главного арбитра матча маски футболистами были сняты, поскольку играть в них неудобно и небезопасно.