Российский союз туриндустрии: продажи туров могут полностью остановиться

В российских туристических агентствах продажи туров упали более чем в три раза по всем направлениям.

"По их прогнозам, на этой неделе продажу, скорее всего, снизятся до нуля. Параллельно идут массовые аннуляции уже забронированных туров", — рассказала "Интерфаксу" пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.

Сложившаяся ситуация неминуемо приведет к массовому банкротству в туристическом секторе, поэтому компании надеются на поддержку государства. Как пояснила Тюрина, главное требование предпринимателей — признать отмены поездок из-за пандемии коронавируса COVID-19 форс-мажором и отменить требование законодательства о возврате клиентам полной стоимости туров в случае невозможности посетить страны в связи с эпидемиологической ситуацией.

Кроме того турагентства просят правительство принять меры и по смягчению финансового регулирования в туристическом секторе.

Ранее исполнительный директор "Ассоциации туроператоров России" (АТОР) Майя Ломидзе сообщила, что потери российской туристической отрасли из-за пандемии коронавируса достигли 27 миллиардов рублей (и это без учета потерь на итальянском направлении). В комментарии Вестям.Ru она также пояснила, что возврат средств за несостоявшиеся туристические поездки происходит в зависимости от того, признана страна небезопасной, или нет. Что же касается пункта о форс-мажоре, то, как пояснила представитель АТОР, признание ситуации форс-мажором не освободит компании от обязательств, однако позволит отложить их исполнение.

"К сожалению, в нашей отдельно взятой отрасли ситуацию форс-мажором пока не признают", — посетовала Майя Ломидзе.