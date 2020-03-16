МВФ готов выделить 1 триллион долларов на борьбу с последствиями коронавируса

Международный валютный фонд (МВФ) заявил, что готов использовать свой кредитный потенциал в размере 1 триллиона долларов, чтобы помочь странам всего мира, которые борются с гуманитарным и экономическим воздействием вспышки нового коронавируса, передает CNBC.

"В качестве первой линии защиты фонд может развернуть свой гибкий и быстроразвивающийся инструментарий реагирования на чрезвычайные ситуации, чтобы помочь странам с неотложными потребностями в платежном балансе", — отметила Кристалина Георгиева, управляющий директор Международного валютного фонда.

По ее словам, у фонда уже есть 40 текущих договоренностей с общими обязательствами около 200 миллиардов долларов.

"Во многих случаях эти договоренности могут стать еще одним средством быстрого расходования средств для финансирования кризисов", — отметила Георгиева.

Георгиева написала на сайте МВФ, что кредитование может быть использовано для оказания помощи его членам, особенно развитым и развивающимся странам.

Кроме того, трастовый фонд МВФ для ограничения и преодоления последствий катастроф может помочь беднейшим странам в немедленном облегчении бремени задолженности, что высвободит жизненно важные ресурсы для расходов на здравоохранение, сдерживания и смягчения последствий вспышки коронавируса, отметила глава МВФ.