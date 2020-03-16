В Воронежской области женщину с подозрением на коронавирус сняли с поезда

В Воронежской области 53-летняя пассажирка была снята с поезда Москва – Волгоград для проверка на коронавирусную инфекцию. Как стало известно, вместе с супругом она проживает в Голландии, и накануне ее муж навестил в Бельгии сына, который заболел коронавирусом. Об этом сообщают "Вести Воронеж" со ссылкой на собственный источник.



На станции в городе Борисоглебске пассажирка обратилась к врачам с жалобой на боль в горле и попросила о госпитализации. Ее отправили в инфекционное отделение районной больницы. О результатах её анализов станет известно 17 марта. В одном вагоне с пациенткой ехали 37 человек. Подробности случившегося "Вести Воронеж" уточняют в облздраве.



Отметим, что в настоящий момент в Воронеже нет зафиксированных случаев заражения COVID-19. Восемь человек проходят стационарное лечение в больницах, их проверяют на наличие инфекции. В соседних областях — Белгородской и Липецкой уже зафиксированы случаи заражения. В Курской и Липецкой области в связи с угрозой распространения вируса введен режим повышенной готовности.