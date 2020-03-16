Коронавирус оказывает колоссальное финансовое давление на "Аэрофлот"

"Аэрофлот" ощущает "колоссальное финансовое давление" в связи с запретом полетов и отменой рейсов по ряду международных направлений из-за коронавируса, сообщает компания.

"Сотрудникам, у которых есть значительные неиспользованные отпуска, предложено ими воспользоваться. И многие откликнулись на это предложение", — заявила пресс-секретарь "Аэрофлота" Юлия Спивакова, сообщает "Интерфакс".

Высокая стоимость и сроки подготовки летного состава, наземных служб, наличие ряда уникальных полномочий, — все это важные вопросы. Но вопрос сохранения коллектива — это основной вопрос устойчивости компании, пояснила Спивакова.

И-за массовой отмены рейсов "Аэрофлот" временно закроет два из десяти московских офисов продаж билетов. В частности, 16, 17 и 18 марта офисы на Петровке и Коровьем валу закрыты, сотрудники офисов заняты выпиской билетов для срочного возвращения российских граждан из-за рубежа.

Пять офисов продаж "Аэрофлота" находятся в аэропорту "Шереметьево", по одному офису — на 1-й Тверской-Ямской улице, Арбате и Фрунзенской набережной в Москве.

"Аэрофлот" из-за распространения коронавируса отменил или ограничил полеты в Китай, Южную Корею, Иран, некоторые страны Европы. Авиакомпания снизила тарифы в "зконом-класс" на всех своих международных рейсах.