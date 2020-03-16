Срок досрочной сдачи ЕГЭ будет изменен

Вице-премьер Татьяна Голикова на первом заседании координационного совета по противодействию коронавирусу сообщила о том, что срок досрочной сдачи Единого госэкзамена (ЕГЭ) будет перенесен без ущерба для поступающих в высшие учебные заведения,

Срок, по ее словам, будет определен в ближайшее время.

Голикова также рассказала, что в Министерстве просвещения и Рособрнадзоре будет создана рабочая группа по работе с регионами, школами, колледжами и их директорами, передает "Россия 24".

Кроме того, по ее словам, "будет принят единый порядок организации сопровождения образования в дистанционной форме там, где это необходимо для образовательных организаций".

Ранее сообщалось, что после соответствующей рекомендации Министерства науки и образования ряд российских вузов перешел на дистанционное обучение студентов.