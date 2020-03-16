Потребление нефти в мире подбирается к рекордному падению

Мировое потребление нефти находится в свободном падении, что ведет к крупнейшему ежегодному сокращению в истории, так как все больше стран вводят обновленные меры по борьбе со вспышкой коронавируса, передает Bloomberg.

Запреты на поездки, работа на дому, отмененные отпуска и нарушенные цепочки поставок — все это означает снижение спроса на топливо. По мере того, как общество реагирует на вирус, спрос на нефть, который уже пострадал от решения Китая закрыть ряд секторов экономики, продолжает падать.

Нефтяные трейдеры, руководители, управляющие хедж-фондами и консультанты резко начали пересматривать свои прогнозы.

Растет опасение среди многих трейдеров, что спрос на нефть, составляющий в среднем чуть более 100 миллионов баррелей в день в 2019 году, в нынешнем году может сократиться до рекордного минимума, легко опередив сокращение спроса почти на 1 миллион баррелей в день во время великой рецессии в 2009 году и даже превосходя снижение на 2,65 миллиона баррелей, зафиксированного в 1980 году, когда мировая экономика потерпела крах после второго нефтяного кризиса.

"Эта глобальная пандемия — это то, чего мир не видел с 1918 года, — сказал Пьер Андуран, управляющий нефтяным хедж-фондом Andurand Capital Management LLP. — Я не понимаю, как падение спроса не станет кратным падению, наблюдавшемуся во время мирового финансового кризиса".

Цены на нефть упали почти на 50% в этом году, поскольку усиливающееся воздействие вируса на мировую экономику совпало с масштабным шоком предложения: Саудовская Аравия и Россия ведут тотальную ценовую войну, чтобы качать больше нефти.

Ранее нефть марки Brent упала на 20%, что стало самым большим однодневным падением со времени войны в Персидском заливе в 1991 году.

Некоторые трейдеры считают, что цены на нефть могут упасть до однозначных показателей впервые после войны за цены на нефть 1997–1999 годов между Саудовской Аравией и Венесуэлой.

"Мы не видели такого влияния на спрос в истории, — сказал Саад Рахим, главный экономист нефтегазового гиганта Trafigura Group. — Каждый день в течение какого-то времени будет отмечаться негативное влияние на спрос".

Goldman Sachs, управляющий одним из крупнейших предприятий по торговле сырьевыми товарами на Уолл-стрит, в настоящее время прогнозирует, что спрос на нефть будет сокращаться более чем на 4 миллиона баррелей в день каждый месяц с февраля по апрель. Другие инвесторы видят гораздо большее падение спроса в краткосрочной перспективе.

По оценкам Andurand, спрос может легко упасть на 10 миллионов баррелей в день в этом квартале и даже за его пределами.

"Мы увидим резкое снижение спроса на нефть, — сказал Джованни Серио, главный экономист Vitol Group, крупнейшего в мире независимого нефтяного трейдера. — Это внезапный шок для спроса (на нефть)".

Ускоряющееся падение спроса на нефть открывает окно в ухудшающееся состояние мировой экономики, поскольку правительства в Европе и США налагают ограничения, которые мешают людям тратить деньги и перемещаться.

Неподтвержденное свидетельство снижения спроса на нефть повсюду: немецкий авиаперевозчик Lufthansa заявил, что может сократить количество рейсов на целых 70% в ближайшие несколько дней. Согласно данным TomTom International BV, данные по трафику в городах от Сиэтла до Милана и Мадрида показывают меньшее количество поездок.

По данным OpenTable, онлайновой службы бронирования ресторанов, бронирование ресторанов в Нью-Йорке, Бостоне, Сан-Франциско и Сиэтле упало на 50% по сравнению с прошлым годом. В США несколько штатов также пытаются ограничить почти всю социальную деятельность.

Для рынка нефти это зеркало того, что произошло в Китае в начале этого года, но в гораздо более широком масштабе. В разгар вспышки коронавируса в Китае в феврале спрос на нефть в стране снизился как минимум на 20%, или на 3 миллиона баррелей в день.

США, Германия, Франция, Италия, Испания, Великобритания и Канада потребляют 31 миллион баррелей в день, подразумевая, что падение потребления в процентах, аналогичное тому, которое пережил Китай, сократит спрос примерно на 6 миллионов баррелей в день.

В IHS Markit считают, что в этом году потребление снизится в среднем на 1,42 миллиона баррелей в день, а в худшем случае падение составит 2,8 миллиона. Компания FGE, еще один консультант по нефти, в настоящее время прогнозирует снижение в среднем на 1,3 млн баррелей в день в течение года.