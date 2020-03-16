В Москве расширен список стран, прибывшим из которых обязателен карантин

Мэр Москвы подписал указ, согласно которому расширен список стран, после посещения которых из-за неблагополучной ситуации с распространением нового коронавируса люди должны будут пройти обязательный двухнедельный карантин.

Ранее эти требования касались тех, кто прибыл в столицу из Китая, Южной Кореи, Италии, Германии, Франции, Испании и Ирана.

Теперь в список стран, после которых требуется самоизоляция, также входят Великобритания, США, страны ЕС, Украина, Белоруссия и все государства Европы, не входящие в Евросоюз.

Кроме того, указом столичного мэра до 10 апреля в связи с эпидемиологической обстановкой отменяются все массовые уличные мероприятия, а также любые мероприятия в закрытых помещениях численностью больше 50 человек.

Также сообщается, что с 21 марта по 12 апреля в Москве будут закрыты все государственные школы, спортшколы и учреждения дополнительного образования.