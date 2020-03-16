Архангельского каннибала приговорили к пожизненному заключению

В областном суде вынесли приговор каннибалу из Архангельска Эдуарду Селезневу. Известно, что в 2018 году убил обвиняемый убил и съел минимум троих человек. Останки он упаковал в пакеты, после чего выбросил в озеро Бутыгино и реку Волохницу, передает ГТРК "Поморье".

Присяжные признали Селезнева виновным и решили, что снисхождения он не заслуживает. Сам он заявил, что этих преступлений не совершал. Хотя раньше рассказывало, что голоса приказывали ему убить знакомых. Однако ранее каннибала уже признали вменяемым. Напомним, что ранее он уже был судим и провел в тюрьме 13 лет. Сегодня суд приговорил его к пожизненному заключению в колонии особого режима.

"Гособвинение удовлетворено решением суда о пожизненном лишение свободы. Считаю, что за подобные преступления должно следовать максимальное наказание в соотвествии с уголовным законом. Селезнев признался, до этого он убивал и ел собак и кошек. Не исключено, подсудимый раньше был причастен и к людоедству", — говорит прокурор уголовно-судебного отдела прокуратуры Архангельской области Иван Заворухин.

Отметим, что наказание за каннибализм в УК РФ отсутствует, поэтому Селезнев сужден по статье "Убийство трех лиц с использованием их тканей в пищу". Помимо этого, каннибал обязан выплатить 1 миллион рублей в качестве компенсации морального ущерба отцу убитого. У остальных жертв не нашлось родственников.