Подсчитано, сколько марок в России уже изменили цены на автомобили

Анализ статистики за первые две недели марта показал, что прайс-листы на фоне колебаний валютных курсов переписали только семь брендов из представленных в нашей стране 52-х. При этом кое-какие автомобили даже подешевели.

Масштабнее всего изменились российские цены на модельную линейку BMW: по данным агентства "Автостат", 20 из 33 баварских автомобилей подорожали на 10-390 тысяч рублей. Схожая ситуация отмечается и с некоторыми моделями Lexus, где подорожание составило от 53 до 184 тысяч рублей. Однако два представителя этого бренда упали в цене: седан ES200 и кроссовер UX200 потеряли от 216 до 391 тысячи рублей.

Среди прочих подорожавших автомобилей, к примеру, кроссовер Changan CS55 - все его комплектации стали дороже на 30 тысяч рублей, модельная линейка Suzuki, прибавившая от 20 до 50 тысяч рублей, а также пять моделей Toyota. Седан Camry, пикап Hilux и внедорожники Fortuner, Land Cruiser и Land Cruiser Prado подорожали на 26-101 тысяч.

Кроссоверу Renault Duster переписали ценники на исполнение Adventure, но при этом версия с автоматом стала дороже на 25 тысяч рублей, а цена "механической" похудела в зависимости от комплектации на 2-52 тысячи.

Единственной маркой, снизившей цены на весь модельный ряд, оказался узбекский Ravon: сильнее всего - на 28-49 тысяч рублей - подешевела модель Nexia R3. Однако это может быть связано не с макроэкономическими процессами, а скорее с перспективами самого бренда, которому в ближайшем будущем "светит" уход с российского рынка.