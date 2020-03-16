Аркадий Ротенберг и монтажник Зайков стали Героями Труда

За особые трудовые заслуги в строительстве Крымского моста президент России присвоил звание Героя труда бизнесмену Аркадию Ротенбергу и монтажнику "Мостотряда-125" Николаю Зайкову.

Кроме того, больше ста человек за большой вклад в строительство Крымского моста и многолетнюю добросовестную работу удостоены других государственных наград.

Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Остальные госнаграды присвоены с формулировкой "за большой вклад в строительство Крымского моста и многолетнюю добросовестную работу".

Мост на российский полуостров из Краснодарского края — уникальное инженерное сооружение, ставшее самым протяженным в России: его длина составляет 19 километров.

Его начали строить после воссоединения Крыма с Россией.

Автомобильное движение по Крымскому мосту было запущено в мае 2018 года, железнодорожное — в декабре 2019-го.



Аркадий Ротенберг – владелец компании "СГМ-Мост", которая строила Крымский мост.