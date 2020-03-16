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Коронавирус 22 минуты назад

16 марта 202019:03

Подмосковье вслед за Москвой закрывает школы и запрещает массовые мероприятия

Ученики подмосковных школ со следующей недели выйдут на трехнедельные каникулы.

Об этом общественность проинформировал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев на своей странице в "ВКонтакте".

По его словам, 16 марта в школы региона пришло 80% учащихся, после чего власти Московской области из-за опасности заражения коронавирусом организовали дистанционное свободное посещение в школах, а со следующей недели до апреля вводится карантин.

Воробьев также подчеркнул, что вместе с московской мэрией ужесточил требования к проведению массовых мероприятий и если раньше можно было собираться до 5000 человек, то теперь только 50. Это касается и театров, и кино.

Ранее сообщалось о том, что за последние сутки в РФ зафиксировано 30 новых случаев заражения коронавирусом, из которых 20 — в Москве. Таким образом, общее число зараженных в России составило 93 человека.

С 21 марта по 12 апреля в столице будут закрыты все государственные школы, спортшколы и учреждения допобразования.

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