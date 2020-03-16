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Коронавирус 3 минуты назад

16 марта 202021:27 Валентин Богданов

В США не исключили гибели сотен тысяч людей из-за коронавируса

В США не исключили гибели сотен тысяч людей из-за коронавируса

В США, где уже заболели более 3200 человек, с поправкой на коронавирус прошли дебаты кандидатов в президенты. Джо Байден и Берни Сандерс встретились в абсолютно пустой телестудии без зрителей, стукнулись локтями вместо рукопожатия и предусмотрительно встали друг от друга подальше. 77-летний Байден подозрительно подкашливал, но это не помешало ему демонстрировать оптимизм из-за прежних успехов на праймериз. 78-летний Сандерс сообщил, что никому не жмет руки и уверен, что эпидемия его не коснется.

Новый день борьбы с коронавирусом — новые ограничения. Из нью-йорских кофеен исчезли все столы и стулья. Можно только на вынос. Для борьбы с эпидемией увеличивают так называемую социальную дистанцию.

А в некоторых штатах уже закрыли вообще все кафе и рестораны. Но посетители не против таких мер.

"Сейчас мы постоянно находится дома, выходим только, чтобы купить продукты. Я из Лондона, но теперь живу с детьми и мужем в США. Думаю, что мне разрешено вернуться в Англию, если я захочу, но ведь там происходит то же самое, что и здесь", — говорит Мэл, жительница Нью-Йорка.

На безопасном расстоянии друг от друга участники дебатов от Демократической партии Джо Байден и Берни Сандерс. Коронавирус добрался и до президентской гонки.

Вместо дискуссии в Аризоне (там, а также во Флориде, Огайо и Иллинойсе следующие праймериз) — пустая студия CNN в Вашингтоне, без зрителей.

Впервые за время всей компании дебаты начинаются с вопроса о том, как победить вирус, а не как победить Трампа. Впрочем, для кандидатов-демократов это все равно одно и тоже. Джо Байден начал выступление с тревожного кашля.

"Прежде всего соболезную тем, кто уже потерял кого-то или страдает от коронавируса. Эта проблема коснулась каждого из нас. Ситуация требует общенационального объединения, совместных усилий", — заявил он.

И Байдену и Сандерсу под 80. Группа риска. Что делаете для профилактики — спрашивают их.

"Я теперь не пожимаю руки. Мы с Джо не пожимали руки друг другу. Я очень осторожен с людьми, с которым я общаюсь, " – ответил Берни Сандерс.

Число заразившихся в США тем временем приближается к трем с половиной тысячам. 65 скончались.

Нездоровится и американской экономике. Сегодня на открытии нью-йоркской биржи индексы вновь посыпались. Dow Jones потерял почти 10%, S&P 500 – 8%, NASDAQ – 6%.

Торги в который уже раз пришлось сразу же остановить. Но индексы падали и после их возобновления. Опять "черный понедельник". И это при том, что накануне на исторически беспрецедентные 100 базисных пунктов почти до нуля ключевую процентную ставку снизила Федеральная резервная система.

В последние тридцать лет такое происходило только дважды. После терактов 11 сентября и банкротства Lehman Brothers в 2008-м.

В стране сотнями закрываются школы и вузы. 30 миллионов учеников и студентов сегодня остались дома. Хаос в международных аэропортах. Американцы возвращаются из Европы и встают в длинные очереди.

Кому-то справиться со страхом помогает пистолет или полуавтоматическая винтовка. В США взлетели продажи оружия. В этом магазине в Калифорнии за неделю — почти в пять раз.

"Каждый раз, когда люди чувствуют себя небезопасно, происходит одно и то же – продажи оружия идут вверх", — констатирует Габриэль Вон, владелец оружейного магазина.

Закупаясь стволами и амуницией, люди бояться, что из-за вируса некому будет патрулировать улицы.

"Ели наши полицейские заразятся, кто будет патрулировать улицы, кто будет нас охранять?" – задается вопросом молодой американец.

А в полиции Солт-Лейк-Сити решили напрямую обратиться к преступному миру. Вышло комично и как-то беспомощно: "В связи со случаями выявления коронавирусной инфекции в городе, департамент полиции просит приостановить всю преступную деятельность и скверное поведение до дальнейшего уведомления. Мы ценим ожидаемое сотрудничество и заранее благодарим преступников за это".

Но смешного мало. Прогнозы пока тревожные.

"Вы думаете, что сотни тысяч американцев могут умереть от коронавируса?" – спросила ведущая телеканала CNN.

"Я говорю это. Иногда это вырывают из контекста. Но мы должны быть реалистами – это возможно. Наша работа – попытаться сделать так, чтобы этого не случилось, — заявил Энтони Фаучи, директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США.

На избирательной кампании это, конечно, тоже отразится. Не исключено, что из-за коронавируса первые дебаты между Байденом и Сандерсом станут последними. Дату следующих так и не назначили.

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