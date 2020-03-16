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Коронавирус 22 минуты назад

16 марта 202020:57 Елена Ерофеева

Действуют на опережение: как власти Москвы борются с коронавирусом

Действуют на опережение: как власти Москвы борются с коронавирусом

Московские власти рекомендуют пожилым людям не выходить на улицу. В наземном транспорте и метро будет чаще проводиться влажная уборка – сотрудникам раздали дезифицирующие растворы и маски. Отменяются массовые мероприятия, закрываются театры. Большой отменяет все спектакли и гастроли до 10 апреля. На три недели с 21 марта закрываются все столичные школы, а пока для учащихся – свободное посещение.

Уравнение с двумя неизвестными – тема новая. Но главной темой остается коронавирус COVID-19. Каждый пятый ученик этой школы сегодня учится из дома.

"Для современной московской школы это не проблема, так как технические возможности позволяют использовать дистанционное обучение", – рассказала учитель математики Ольга Серова.

Форму обучения выбирают родители: одни – за, другие – против внеплановых каникул. Ведь дома дети все равно сидеть не будут.

"У меня не примерные мальчики, и, когда им пришло сообщение от одноклассников про вот эту, как они говорят, халяву, старший тут собрался в компьютерный клуб, – рассказала мама школьников Анна Литвинова. – Мне пришлось сурово с ними поговорить и сказать: "Вы, голуби мои, будете ходить в школу".

С 21 марта в Москве закроют все школы, спортивные секции и кружки. Под запретом до 10 апреля концерты, выставки, спектакли. Театры пересматривают афиши.

"Любой человек с нашими театральными билетами может обратиться в любой из этих дней вплоть до 10 апреля и сдать задним числом свои билеты и получить обратно деньги", – заверил директор Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова Кирилл Крок.

К пенсионерам отдельная просьба: без надобности не выходить из дома. В социальных сетях уже создают группы помощи, чтобы развозить продукты тем, кто не может выйти из дома.

"Соседка уже на пенсии, иммунитет слабый, на улицу выходить опасно. Считаю, что людям надо в таком случае помогать", – рассказал волонтер Владимир Семенов.

Новые требования по самоизоляции: каждый, кто вернулся из Европы, США, Белоруссии, с Украины обязан провести две недели на карантине, и родственники, проживающие с ним в квартире – тоже.

"Посмотрите, Китай беспрецедентные меры принял. Ситуация была тяжелейшая. Они сделали то, что не делал никто – 60 миллионов человек поместили в карантин, – отметил замдиректора Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера по инновационной работе Александр Семенов. – И вот абсолютно другой пример – итальянцы, которые поставили личный комфорт своих граждан выше общественной безопасности".

Утром 16 марта новостные ленты вышли с сообщением: из больницы в Коммунарке сбежала пациентка, а у нее – подозрение на коронавирус.

"Катастрофа заключается в том, что от момента самовольного ухода из стационара до их поиска полицией они представляют собой биологическую угрозу распространения вируса в городе, обнуляя всю колоссальную работу, которую делает вся команда", – так главный врач ГКБ номер 40 Денис Проценко отозвался о тех, кто сбегает с карантина.

В деле о побеге появляются тапочки, мол, ушла из стационара в чем была. И версия: перемахнула через забор. Женщина, 45 лет. Иначе из больницы не выйти – там двойной периметр охраны.

Через главный пост охраны даже днем пройти можно только по спецпропускам. Ночью он для всех закрыт. Въездные ворота открывают только для машин скорой помощи, но пациентка по имени Марина нашла путь в обход. Впрочем, сама женщина эти слухи опровергла. Ночью ее действительно привезли на скорой помощи с симптомами простуды. Она сняла видео в приемном покое. Оставаться в стационаре Марина не захотела: забрала паспорт и спокойно вышла через проходную. Когда за ней приехали снова, она предпочла ехать во вторую инфекционную больницу.

Другая пациентка, Мира Хайруллина, прочитала эту новость в интернете, хотя и сама лечится Коммунарке.

"В каждой палате находятся две кровати, стол, стулья, тумбочки, шкаф, бактерицидная лампа, которая обеззараживает помещение и телевизор", – рассказала пациентка об обстановке в больнице.

Только из здания не выйти. Но такие меры, считает девушка, оправданы.

В тридцати километрах от Москвы, за бетонным кольцом начали строить новый инфекционный госпиталь. Обещают закончить в считаные недели.

"Настоящими героями этого боя будут те врачи, которые будут спасать людей, если это потребуется", – заместитель мэра в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Снизить риски заражения позволят дополнительные меры предосторожности. Так, водителям автобусов запретят продавать билеты в салоне. На бесконтактную оплату проезда полностью переходят и в столичном метро.

В подъездах городских многоэтажек – тотальная дезинфекция. Перила, дверные ручки, кнопки лифтов. Обеззараживающий раствор содержит 75 процентов спирта. Спирт применяется, чтобы у жителей не было аллергии на какие-то химикаты.

Пока Москва справляется с вирусом. Действуют, скорее, на опережение, чтобы инфекция не застала врасплох, ведь коронавирус сам себя не вылечит.

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