"Тамбов" разгромил "Крылья Советов"

В Нижнем Новгороде прошел заключительный матч 22 тура чемпионата России по футболу. Выступающий в роли хозяина "Тамбов" с крупным счетом 3:0 обыграл самарские "Крылья Советов".

Встреча проходила при значительном преимуществе "Тамбова", которое материализовалось в гол Георгия Мелкадзе на 33 минуте. Арендованный у "Спартака" нападающий нанес удар с линии штрафной. Второй гол на счету бывшего спартаковца Владимира Обухова, который воспользовался ошибкой защитника волжан Никиты Чернова. На 80 минуте Антон Килин подхватил выбитый вратарем Георгием Шелией мяч, вышел один на один с Евгением Фроловым и в третий раз заставил "Крылья" начать с центра поля.

Остаток встреч прошел в обоюдных острых атаках, но счет не изменился. "Тамбов" выиграл 3:0, набрал 25 очков и занимает 11 место. У "Крыльев Советов" 22 очка и 15 позиция.