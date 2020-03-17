В Приморье многодетная семья, вынужденная съехать из барака, осталась без жилья

Следственный комитет проверит, почему многодетная семья в Приморье осталась без жилья. Накануне на федеральном телеканале прошел сюжет о том, что многодетной семье из пяти человек, проживающей в поселке Барановский Надеждинского района, местные власти длительное время не предоставляют пригодное для проживания жилье.

Полгода назад многодетная семья была вынуждена съехать из барака, признанного непригодным для проживания и разместиться у своих знакомых в стесненных условиях. Историей заинтересовались следователи. Инициирована доследственная проверка, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу СК РФ по Приморскому краю.

В ходе проверки Следком даст правовую оценку бездействию должностных лиц и местных чиновников, кто отвечает за жилищный вопрос. По результатам будет принято процессуальное решение.