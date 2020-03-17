Live

Тема:

Коронавирус 6 минут назад

17 марта 202012:43 Лариса Худикова

Как в нынешних условиях будут работать фитнес-центры, кафе и клубы Москвы

"В городе стоит плюшевая тишина. Полиция разгоняет группы по три человека. Впрочем, таких уже почти и не встретишь. Все работают дома. Выходить можно только в супермаркет и аптеку". Так описала ситуацию жительница австрийского Граца.

Из-за распространения нового коронавируса аналогичная картина – во многих городах стран Евросоюза.

Чтобы до такого не дошло в России и, в частности, в Москве, власти предпринимают решительные меры по предотвращению распространения COVID-19, к которым призывают отнестись с пониманием.

Накануне мэр столицы Сергей Собянин подписал указ, по которому вводится временный запрет на массовые мероприятия и мероприятия в закрытых помещениях с количеством участников больше 50 человек.

Думают о том, как защитить верующих, и в религиозных организациях.

В храмах РПЦ ложку, которую используют при причастии, теперь будут дезинфицировать после каждого человека, а "запивку" подавать индивидуально в одноразовой посуде.

В синагогах одновременно смогут находиться не больше 50 человек, а глава Духовного собрания мусульман России, муфтий Москвы Альбир Крганов призвал единоверцах временно не приходить на намазы в мечети и совершать молитвы дома.

Столичные театры, концертные залы и музеи отменяют спектакли, выставки и концерты. Деньги за них возвращаются.

Однако некоторые пробуют в изменившихся реалиях новые формы – например, планируют транслировать спектакли в режиме онлайн.


Как минимум до 10 апреля отменены все спортивные турниры и матчи, введен ряд других профилактических мер по распространению коронавирусной инфекции.

Многие работодатели переводят сотрудников на удаленную работу, вузы студентов – на дистанционное обучение, школьников отправляют на временные каникулы.

В общественном транспорте и торговых центрах с промтоварами народу заметно меньше.

Утром 17 марта практически пусты сетевые рестораны быстрого питания, "заморозку" абонементов пытаются организовать и посетители фитнес-клубов.

Вести.Ru узнали, как они работают в условиях, когда власти Москвы призывают людей по возможности оставаться дома, и не собираются ли закрываться?

В нескольких крупных фитнес-центрах столицы, где есть и бассейны, и тренажеры, сообщили, что соблюдают все рекомендованные меры дезинфекции, но закрываться пока не планируют. Тем более что люди на занятия пока еще ходят.

Грустят администраторы кафе и ресторанов быстрого питания. В одном из кафе на Шаболовке, где утром обычно многолюдно (тут завтракают сотрудники расположенных неподалеку офисов) утром 17 марта в зале – всего пять человек.

Администратор говорит, что сотрудники офисов отправлены на удаленную работу, поэтому посетителей стало в разы меньше. Закрываться они пока, правда, тоже не намерены, но тщательно соблюдают меры безопасности: дезинфицируют помещение, а официанты каждые 15 минут протирают руки дезинфицирующим раствором.

В "Макдональдсе" у метро, где по утрам обычно не протолкнуться, поскольку это – излюбленное место для перекуса студентов расположенного рядом вуза, тоже посетителей практически нет.

Кто-то берет напитки и еду с собой – и быстро выходит на улицу, несколько человек все-таки сидят за столиками, погруженные в телефоны.

"У нас народу в последние дни почти и нет – и 50-ти человек одновременно не бывает", — говорит грустная администратор заведения.

При этом она сообщает, что распоряжения закрываться у них пока нет, но меры дезинфекции – беспрецедентные.

"Протираем столики и прилавок каждые 15 минут", — сообщает представитель ресторана быстрого питания.

В небольших клубах ищут возможности продолжить работу, не нарушая указа столичного градоначальника.

В нескольких таких заведениях, где обычно вечерами и ночами выступают музыканты, Вестям.Ru рассказали, что будут продолжать работать, но с учетом того, чтобы количество персонала, музыкантов и посетителей в помещении не превышало пятидесяти человек.

Ранее по теме

Сейчас

12:29

В России введена уголовная ответственность за нарушения при голосовании по Конституции

12:11

Росавиация: коронавирус может сказаться на безопасности полетов

11:53

Финляндия отменила пассажирское сообщение с Россией

11:40

На Украине назначена новый генпрокурор

09:38

День космонавтики отпразднуют осенью

09:10

Путин: парламент - это как раз место для дискуссий

07:22

COVID-19 вынуждает вводить все новые ограничения

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

В России растет количество выздоровевших от коронавируса

В России растет количество выздоровевших от коронавируса

41 минута назад
В России введена уголовная ответственность за нарушения при голосовании по Конституции

В России введена уголовная ответственность за нарушения при голосовании по Конституции

36 минут назад
Как в нынешних условиях будут работать фитнес-центры, кафе и клубы Москвы

Как в нынешних условиях будут работать фитнес-центры, кафе и клубы Москвы

33 минуты назад
Верующие борются с коронавирусом: дезинфекция причастия и домашние намазы

Верующие борются с коронавирусом: дезинфекция причастия и домашние намазы

1 час назад

Трансляции

Заседание коллегии Генпрокуратуры
14:30

Совещание Владимира Путина с Правительством РФ
Все трансляции
Финляндия отменила пассажирское сообщение с Россией

Финляндия отменила пассажирское сообщение с Россией

57 минут назад
Украина остановила работу пассажирского транспорта

Украина остановила работу пассажирского транспорта

2 часа назад
В США начались клинические испытания вакцины против коронавируса

В США начались клинические испытания вакцины против коронавируса

2 часа назад
Правительство и Центробанк обнародовали меры по стабилизации экономики

Правительство и Центробанк обнародовали меры по стабилизации экономики

3 часа назад
Задержан сбивший вдову Юрия Любимова московский таксист

Задержан сбивший вдову Юрия Любимова московский таксист

1 час назад
Проблемы с иммунитетом или мутации? Ученые выясняют причины повторного заражения коронавирусом

Проблемы с иммунитетом или мутации? Ученые выясняют причины повторного заражения коронавирусом

1 час назад
В московских детсадах и младших классах школ откроют дежурные группы

В московских детсадах и младших классах школ откроют дежурные группы

2 часа назад
Путин: парламент - место для дискуссий, но не место для драки и самопиара

Путин: парламент - место для дискуссий, но не место для драки и самопиара

2 часа назад
5 отраслей, которые зарабатывают на коронавирусе

5 отраслей, которые зарабатывают на коронавирусе

1 час назад
Нурмагомедов против Фергюсона: бой без зрителей и, возможно, не в США

Нурмагомедов против Фергюсона: бой без зрителей и, возможно, не в США

4 часа назад
О любви, семье и обретении себя: Мария Миронова и Алиса Лозовская о новом сериале "В шаге от рая"

О любви, семье и обретении себя: Мария Миронова и Алиса Лозовская о новом сериале "В шаге от рая"

51 минута назад
"Нарушители-невидимки". Смотрите в выходные новое расследование Эдуарда Петрова

"Нарушители-невидимки". Смотрите в выходные новое расследование Эдуарда Петрова

11 часов назад
"В шаге от рая": большая премьера на телеканале "Россия 1"

"В шаге от рая": большая премьера на телеканале "Россия 1"

23 часа назад
"Ну-ка, все вместе!": в седьмом выпуске нового сезона победу одержали Костелло и Узинская

"Ну-ка, все вместе!": в седьмом выпуске нового сезона победу одержали Костелло и Узинская

15.03.2020 20:03
Маленькой Зое с множественными пороками сердца нужна срочная операция

Маленькой Зое с множественными пороками сердца нужна срочная операция

12.03.2020 11:56
Нужна помощь: Даниле Васильеву требуется дыхательное оборудование и лечебное питание

Нужна помощь: Даниле Васильеву требуется дыхательное оборудование и лечебное питание

11.03.2020 09:19
Как не позволить сидячему образу жизни себя погубить

Как не позволить сидячему образу жизни себя погубить

04.03.2020 12:29
Дарья Мороз и Иван Рудин выходят на сцену зала "Зарядье" в первый день тишины

Дарья Мороз и Иван Рудин выходят на сцену зала "Зарядье" в первый день тишины

13 минут назад
Бой перенесен: Емельяненко-младший подерется с Исмаиловым в июле

Бой перенесен: Емельяненко-младший подерется с Исмаиловым в июле

27 минут назад
Росавиация: пандемия может сказаться на безопасности полетов

Росавиация: пандемия может сказаться на безопасности полетов

46 минут назад
Автопроизводители в Европе останавливают конвейеры

Автопроизводители в Европе останавливают конвейеры

48 минут назад
Сверхдорогая коллекция свитков Мёртвого моря оказалась подделкой

Сверхдорогая коллекция свитков Мёртвого моря оказалась подделкой

1 час назад
Кран рухнул на стройплощадку пензенского цирка

Кран рухнул на стройплощадку пензенского цирка

2 часа назад
Потасовка казанских водителей окончилась наездом на одного из них. Видео

Потасовка казанских водителей окончилась наездом на одного из них. Видео

2 часа назад
Рубль укрепился к доллару и евро при открытии торгов

Рубль укрепился к доллару и евро при открытии торгов

2 часа назад
Чемпион мира по фигурному катанию скончался от сердечного приступа

Чемпион мира по фигурному катанию скончался от сердечного приступа

2 часа назад
15 книг для тех, кто хочет разбогатеть

15 книг для тех, кто хочет разбогатеть

3 часа назад
У iPhone 9 будет "старший брат" и мощный процессор

У iPhone 9 будет "старший брат" и мощный процессор

3 часа назад
День космонавтики отпразднуют осенью

День космонавтики отпразднуют осенью

3 часа назад
"Золотая малина": в США назвали худший фильм года

"Золотая малина": в США назвали худший фильм года

3 часа назад
Следком изучит список латышских эсэсовцев в докладе историков

Следком изучит список латышских эсэсовцев в докладе историков

3 часа назад
Кинопремьеры разрешили показывать онлайн

Кинопремьеры разрешили показывать онлайн

3 часа назад
Четыре рыбака подорвались на самодельном "динамите" под Смоленском

Четыре рыбака подорвались на самодельном "динамите" под Смоленском

4 часа назад
Каждый сам за себя: европейские страны закрылись друг от друга

Каждый сам за себя: европейские страны закрылись друг от друга

4 часа назад
В Москве годовалая девочка просидела несколько дней рядом с телом матери

В Москве годовалая девочка просидела несколько дней рядом с телом матери

4 часа назад
COVID-19 вынуждает вводить все новые ограничения

COVID-19 вынуждает вводить все новые ограничения

5 часов назад
В США прекращен процесс в отношении российской компании "Конкорд"

В США прекращен процесс в отношении российской компании "Конкорд"

7 часов назад
Приморье встречает "Эстафету Победы"

Приморье встречает "Эстафету Победы"

7 часов назад
Киров готовится к паводку

Киров готовится к паводку

7 часов назад
Система "Глонасс" пополнилась еще одним спутником

Система "Глонасс" пополнилась еще одним спутником

7 часов назад
Дипломаты оказывают помощь российским туристам

Дипломаты оказывают помощь российским туристам

7 часов назад
Звезда сериала "Игра престолов" инфицирован коронавирусом

Звезда сериала "Игра престолов" инфицирован коронавирусом

10 часов назад
Том Хэнкс и его супруга выписаны из больницы

Том Хэнкс и его супруга выписаны из больницы

11 часов назад

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку