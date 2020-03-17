Как в нынешних условиях будут работать фитнес-центры, кафе и клубы Москвы

"В городе стоит плюшевая тишина. Полиция разгоняет группы по три человека. Впрочем, таких уже почти и не встретишь. Все работают дома. Выходить можно только в супермаркет и аптеку". Так описала ситуацию жительница австрийского Граца.

Из-за распространения нового коронавируса аналогичная картина – во многих городах стран Евросоюза.

Чтобы до такого не дошло в России и, в частности, в Москве, власти предпринимают решительные меры по предотвращению распространения COVID-19, к которым призывают отнестись с пониманием.

Накануне мэр столицы Сергей Собянин подписал указ, по которому вводится временный запрет на массовые мероприятия и мероприятия в закрытых помещениях с количеством участников больше 50 человек.

Думают о том, как защитить верующих, и в религиозных организациях.

В храмах РПЦ ложку, которую используют при причастии, теперь будут дезинфицировать после каждого человека, а "запивку" подавать индивидуально в одноразовой посуде.

В синагогах одновременно смогут находиться не больше 50 человек, а глава Духовного собрания мусульман России, муфтий Москвы Альбир Крганов призвал единоверцах временно не приходить на намазы в мечети и совершать молитвы дома.

Столичные театры, концертные залы и музеи отменяют спектакли, выставки и концерты. Деньги за них возвращаются.

Однако некоторые пробуют в изменившихся реалиях новые формы – например, планируют транслировать спектакли в режиме онлайн.



Как минимум до 10 апреля отменены все спортивные турниры и матчи, введен ряд других профилактических мер по распространению коронавирусной инфекции.

Многие работодатели переводят сотрудников на удаленную работу, вузы студентов – на дистанционное обучение, школьников отправляют на временные каникулы.

В общественном транспорте и торговых центрах с промтоварами народу заметно меньше.

Утром 17 марта практически пусты сетевые рестораны быстрого питания, "заморозку" абонементов пытаются организовать и посетители фитнес-клубов.

Вести.Ru узнали, как они работают в условиях, когда власти Москвы призывают людей по возможности оставаться дома, и не собираются ли закрываться?

В нескольких крупных фитнес-центрах столицы, где есть и бассейны, и тренажеры, сообщили, что соблюдают все рекомендованные меры дезинфекции, но закрываться пока не планируют. Тем более что люди на занятия пока еще ходят.

Грустят администраторы кафе и ресторанов быстрого питания. В одном из кафе на Шаболовке, где утром обычно многолюдно (тут завтракают сотрудники расположенных неподалеку офисов) утром 17 марта в зале – всего пять человек.

Администратор говорит, что сотрудники офисов отправлены на удаленную работу, поэтому посетителей стало в разы меньше. Закрываться они пока, правда, тоже не намерены, но тщательно соблюдают меры безопасности: дезинфицируют помещение, а официанты каждые 15 минут протирают руки дезинфицирующим раствором.

В "Макдональдсе" у метро, где по утрам обычно не протолкнуться, поскольку это – излюбленное место для перекуса студентов расположенного рядом вуза, тоже посетителей практически нет.

Кто-то берет напитки и еду с собой – и быстро выходит на улицу, несколько человек все-таки сидят за столиками, погруженные в телефоны.

"У нас народу в последние дни почти и нет – и 50-ти человек одновременно не бывает", — говорит грустная администратор заведения.

При этом она сообщает, что распоряжения закрываться у них пока нет, но меры дезинфекции – беспрецедентные.

"Протираем столики и прилавок каждые 15 минут", — сообщает представитель ресторана быстрого питания.

В небольших клубах ищут возможности продолжить работу, не нарушая указа столичного градоначальника.

В нескольких таких заведениях, где обычно вечерами и ночами выступают музыканты, Вестям.Ru рассказали, что будут продолжать работать, но с учетом того, чтобы количество персонала, музыкантов и посетителей в помещении не превышало пятидесяти человек.