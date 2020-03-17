Автопроизводители в Европе останавливают конвейеры

Volkswagen Group, крупнейший автопроизводитель в Европе, объявил о приостановке работы своих заводов в странах Европе с наибольшим количеством заболевших коронавирусом, заявил на пресс-конференции руководитель Volkswagen Херберт Дис.

По его словам, производство останавливается на заводах Volkswagen в Испании, в городе Сетубал в Португалии, в Братиславе в Словакии. Заводы остановят конвейеры до конца этой недели, включая заводы Lamborghini и Ducati в Италии.

"Большинство немецких и европейских заводов планируют приостановку производства, возможно, на две-три недели", — уточнил Дис.

О приостановке производства сообщили и другие крупные автопроизводители — французские группы Renault и PSA Group. Помимо остановки производства, Renault сообщила о решении закрыть автосалоны по продаже автомобилей. "В соответствии с министерским указом и в целях ограничения распространения вируса наши учреждения временно закрыты", — сообщается на сайте Renault.