Военные возместят ущерб после непроизвольного выстрела из Ми-8 по жилому дому в Чите

В Чите жильцам поврежденного в результате выстрела из военного вертолета Ми-8 дома возместят ущерб. Об этом сообщает ГТРК "Чита" со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

В настоящий момент проведена оценка разрушений, специалисты замерили оконные проёмы. Ситуация находится на котроле главы Железнодорожного района Алексея Пономарева.

Напомним, 14 марта боевой вертолет Ми-8 произвел непроизвольный выстрел по жилому дому в Чите. В результате ЧП никто не пострадал. В Минобороны уточнили, что 23-миллиметровая авиапушка Ми-8 выстрелила во время обслуживания.