В России растет количество выздоровевших от коронавируса

В России от коронавируса вылечились уже 8 человек. Их выписали из больниц. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф. Ранее сообщалось о пяти выписанных пациентах.

В это число не входят еще три человека, которых доставили в Россию с борта круизного лайнера Diamond Princess, где произошла вспышка коронавируса. Они также выписались.

Всего в России зафиксировано 93 случая заражения, 53 из них – в Москве. Проведено более 116 тысяч тестов. В столице усилены меры безопасности. С 21 марта школы будут закрыты на карантин. Для учеников младших классов откроют дежурные группы.