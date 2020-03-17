Подсчитано, сколько автомобилей в России перепродают в течение года

Ситуацию на вторичном рынке, когда автомобили меняют хозяев меньше, чем через год после покупки, эксперты не считают чем-то необычным: на статистику влияют не только сделки так называемых "перекупов", но и банальное желание обзавестись чем-то посвежее.

В исследовании, проведенном auto.ru, на которое ссылается "Коммерсант", приняли участие более миллиона автомобилей, добавленных и снятых с продажи в 2019 году. Утверждается, что повторно появлялись в продаже чуть менее 20% автомобилей, уже бывших проданными, а еще почти 4% новые владельцы перепродавали в течение года три раза и более.

Утверждается, что чуть более половины всех автомобилей, попавших на вторичный рынок второй раз в течение года, реализовывали сами автовладельцы. На перекупщиков же приходится 14,5% всех объявлений, опубликованных на площадке в 2019 году, а на дилерские центры, выставлявшие на продажу подержанные автомобили - 18%.

По мнению экспертов, вторичный рынок обеспечивает более гибкие возможности смены автомобиля на более новый с минимальными доплатами. Дело в том, что на вторичке автомобили в течение условного года практически не дешевеют (а порой даже и дорожают), тогда как новая машина теряет часть цены ровно в тот момент, когда покидает автосалон.

Однако оперативную перепродажу менее, чем через год после покупки со стороны частных клиентов эксперты считают скорее исключением и связывают такие поступки с обстоятельствами, близкими к экстремальным - потеря работы на фоне кредитных обязательств или лишение водительского удостоверения.