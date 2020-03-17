Пожар в Ялтинском заповеднике полностью ликвидирован

Пожар Ялтинском горно-лесном природном заповеднике ликвидировали. Возгорание лесной подстилки в урочище Уч-Кош на площади 0,42 гектара полностью потушено. Пожар начался в понедельник ночью, передает служба информации "Вести — Севастополь" со ссылкой на МЧС по Республике Крым.

Спасателям понадобилось около суток, чтобы до конца потушить горящую сухую растительность. Сообщение о том, что возгорание локализовано поступило только на следующее утро, однако работы по ликвидации последствий продолжались весь день.