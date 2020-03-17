Голикова: повода для паники в России нет

В России нет повода для паники из-за ситуации с коронавирусом COVID-19, считает вице-премьер России Татьяна Голикова.

Выступая на совещании с участием президента РФ Владимира Путина, она рассказала, что всего в стране на данный момент зарегистрировано 114 случаев заражения коронавирусом, пятеро заболевших уже выздоровели, а у 106 пациентов заболевание протекает в легкой форме без каких-либо симптомов.

"За истекший период 2020 года роста числа пневмоний и умерших от пневмонии не выявлено. Поэтому еще раз хочу подчеркнуть, что каких-либо поводов для паники нет", — сообщила Голикова.

При этом она подчеркнула, что все меры, предпринимаемые сейчас властями для недопущения распространения коронавируса, носят профилактический характер.

Ранее глава правительства Михаил Мишустин заявил, что ситуация с распространением коронавируса COVID-19 в России складывается намного благополучнее, чем во многих других странах.