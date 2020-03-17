Водитель под воздействием наркотиков устроил смертельное ДТП в Кемерове. Видео

Появилось видео с регистратора очевидца и камеры наблюдения, запечатлевших смертельное ДТП, произошедшее в понедельник, 16 марта, на пересечении бульвара Строителей и проспекта Химиков в Кемерове.

Автомобиль Audi A4, не снижая скорости, врезался в Ford Mondeo, стоявший на светофоре. Протараненная легковушка после удара откатилась от места аварии на несколько десятков метров.

Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД РФ, в результате столкновения погиб мужчина, находившийся за рулем автомобиля Ford. Его пассажирка оказалась в больнице с травмами различной степени тяжести.

Предполагаемый виновник инцидента скрылся, однако вскоре самостоятельно вернулся на место ЧП и впоследствии был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

В результате медицинского освидетельствования 23-летнего водителя автомобиля Audi A4 было установлено, что он находился в состоянии наркотического опьянения.

Помимо административных протоколов, составленных в отношении мужчины, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по четвертой части статьи "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств" УК РФ. Наказание за совершение подобного преступления может составлять до 12 лет лишения свободы.