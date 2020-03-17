Архангельская область переходит на режим повышенной готовности

Указом губернатора в Архангельской области введен режим повышенной готовности для противостояния коронавирусу. Документ уже появился на портале правовой информации, сообщает ГТРК "Поморье".

В соответствии с указом, ограничено проведение массовых мероприятий, образовательные учреждения переходят на дистанционное обучение. Режим повышенной готовности вступает в силу с 0 часов 18 марта.

Как известно, сегодня на территории региона у одной жительницы анализ на вирус дал положительный результат. 10 марта архангелогородка прилетела из Италии, а 15-го обратилась к врачам с жалобами на плохое самочувствие. Ее поместили в инфекционное отделение. Анализы показали, что у женщины коронавирус. У нее стабильно удовлетворительное состояние.

По информации Роспотребнадзора, люди, контактировавшие с заболевшей, взяты под медицинский контроль.

В России, по последним данным, 93 заболевших коронавирусом.