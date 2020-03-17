Четвертый этап хоккейного Евротура пройдет в августе

Четвертый этап хоккейного Евротура "Чешские игры" не состоится в намеченный срок. Турнир перенесен на август из-за пандемии коронавирусом.

Турнир должен был пройти в Чехии с 30 апреля по 3 мая. На 30 апреля в Ярославле был запланирован вынесенный матч между сборными России и Швеции. Но "Чешские игры" пришлось перенести на август. Не состоятся запланированные в Мытищах и Сочи на 9, 11, 23 и 25 апреля Еврочелленджа.

Тем временем высока вероятность отмены главного хоккейного турнира – чемпионата мира. Соревнования должны были пройти в швейцарских Цюрихе и Лозанне с 8 по 24 мая. Но первый вице-президент Федерации хоккея на льду Калерво Куммола выразил уверенность, что в ближайшее время будет принято решение об отмене турнира.