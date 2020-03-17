США и Китай устроили некрасивую словесную войну из-за коронавируса

За много лет стало предельно ясно, что США и Китай друг друга недолюбливают. Однако пандемия коронавируса открыла принципиально новые возможности чиновникам с обеих сторон, выступающих с клеветническими или даже расистскими заявлениями.

В понедельник, 16 марта, президент США Дональд Трамп написал в Твиттере, что США помогут отраслям, которых особенно коснулся «китайский вирус». Хотя, ранее он называл коронавирус «чужеродным вирусом». Сейчас президент США впервые использовал фразу, явно подчеркивающую географическое происхождение вспышки болезни, что ВОЗ рекомендует не делать во избежание стигматизации мест или людей.

В первые дни вспышки многие называли эту болезнь «вирусом Ухань». При этом, официальное название коронавируса SARS-CoV-2, а вызываемое им заболевание — COVID-19.

Твит Трампа быстро раскритиковали многие люди, в том числе, конгрессмен-демократ Тед Лиу. «Американцы азиатского происхождения могут столкнуться с большей дискриминацией из-за вашего твита. Пожалуйста, прекратите эту ненужную риторику. #COVID19 теперь американский вирус, итальянский вирус, испанский вирус. Он коснулся всех нас. И работать мы должны вместе», — написал Лиу.

Когда началось распространение вируса в Европе и США, люди азиатского происхождения стали сообщать о том, что подвергаются остракизму, нападениям и избиениям за то, что носили маски для лица.

Китай, со своей стороны, пытается скрыть правду о происхождении коронавируса и посеять хаос, так как США пытаются справиться — или не справляются — со вспышкой у себя в стране.

Твит Трампа был опубликован в тот же день, когда у госсекретаря США Майка Помпео состоялся телефонный разговор с главным китайским дипломатом Чжаном Цзечи. Помпео отметил, что «США решительно возражают» против попыток Китая «переложить вину» за этот вирус на США. Также он сказал Чжану, что сейчас не время «распространять дезинформацию и ничем не подтвержденные слухи». Чжан, со своей стороны, выступил с «резкими возражениями» против попыток США «запятнать усилия Китая» по сдерживанию вируса, сообщает CGTN.

Обмен фразами между Помпео и Цзечи стал реакцией на серию сообщений о заговоре, которые на прошлой неделе опубликовал Чжао Лицзян, официальный представитель министерства иностранных дел Китая. Чжао заявил, что вирус мог быть распространен армией США, которая участвовала во Всемирных военных играх, проходивших в Ухане в октябре прошлого года. Он также поделился статьями канадского конспирологического сайта Global Research, в которых предлагалась теория о том, что вирус возник в США.

Твиты Чжао заставили США вызвать Цуй Тянькай, китайского посла в Вашингтоне, и дать ему «очень строгое представление» о позиции правительства США по этому вопросу. Цуй занял «крайне оборонительную позицию» в этом вопросе, согласно данным государственного департамента. Китай считает вызов «необоснованным», заявил другой представитель министерства иностранных дел Китая Гэн Шуан. Ранее Гэн сказал, что не намерен комментировать твиты своего коллеги, добавив, что «международное сообщество придерживается разных мнений» относительно происхождения вируса.

Во вторник, в ответ на твит Трампа, Гэн сказал, что США должны сосредоточиться на приоритетных проблемах и «перестать указывать пальцем на Китай».

По словам наблюдателей, словесные баталии между Китаем и США могут перерасти в гораздо более крупную волну антикитайских настроений во всем мире.

Сейчас Китай постепенно возвращается к привычному режиму жизни после введения карантинов и других жестких мер в конце января. А остальной мир только начинает испытывать страх и экономические потрясения на фоне пандемии. На этой неделе случаи заражения и смерти от вируса в других странах превзошли по количеству случаи заражения в Китае. Поскольку вирус затрагивает все большее количество людей во всем мире, может нарастать возмущение против Пекина в ответ на замалчивание информации о вспышке в первые дни и его предполагаемую ответственность за то, что может обернуться самым крупным экономическим шоком за последние десятилетия, пишет Билл Бишоп, автор Sinocism China Newsletter.

«Я все больше убежден в том, что антикитайские настроения в мире перерастут в довольно уродливые явления, выйдя далеко за пределы тех мест, где они уже распространены», — написал Бишоп.