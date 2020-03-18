Мир на карантине. Как вернуться домой российскому туристу?

В Бельгии до 5 апреля введен строгий режим изоляции жителей. Кипр с 21 марта запрещает авиарейсы из России и еще 27 стран. Из-за коронавируса тысячи туристов не могут вернуться домой. Что делать в такой ситуации?

Еще на прошлой неделе туристы жаловались на закрытые в Европе музеи и выставки. Сейчас во многих странах невозможно уже просто выйти на улицы, чтобы доехать до аэропорта. В Чехии — режим ЧС, перемещение между городами запрещено. А ведь больше всего туристов не в Праге, а в Карловых варах, причем это люди немолодые, которые приехали на лечение. Регулярные рейсы отменяют, купить билеты на чартерные — крайне сложно и дорого (до 40 тысяч за 2 часа полета). Визы заканчиваются, гостиницы закрываются.

"Много людей в Карловых Варах. Их просто выгоняют на улицу, потому что карантин. Все отели должны закрыться, а там русские туристы, которые не могут уехать. А как вылетать — не очень понятно", — комментирует ситуацию пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина.

Другие туристы пишут в соцсетях истории о том, что им негде даже поесть. "Три дня не ела горячего. Закрыты не только все рестораны, но и магазины, и сувенирные лавки. Остались только аптеки", — сообщает туристка из Нижнего Новгорода Светлана Строкан.

С пятницы на границе Италии и Словении стоят сотни российских дальнобойщиков. Они везли грузы с Апеннинского полуострова и попали в карантин. По одной пропускать российские фуры Словения начала только во вторник. Консульству удалось договориться об их транзите через Венгрию и Польшу. Но процесс этот небыстрый. В ловушке в нейтральной зоне по-прежнему остаются около 200 большегрузов.

"Там большая таможенная зона, где находятся порядка 500 машин. Их выводят маленькими группами. Мои машины пока стоят, к сожалению. Ждем, когда будет решен технический вопрос, когда будет собран конвой на выход. Будем ждать, будем надеяться", — говорит руководитель МК "Транс" Михаил Корольков.

А на Филиппинах около сотни российских туристов вторые сутки сидят в аэропорту на острове Себу. У них есть всего два дня до закрытия границ и отмены авиасообщения.

"Это табло горит красным уже больше суток. Ни один самолет сегодня не улетел. И все рейсы, на которые мы купили билеты (мы покупали билеты по 3-4 раза), отменяли. Эти деньги зависли в компаниях", — рассказывает турист в аэропорту.

Сложность и в том, что туристы разбросаны по разным островам. И даже долететь или доплыть до международного аэропорта получается не у всех.

"Столица закрыта, все внутренние рейсы по Филиппинам закрыты. Людям некуда деваться. Пока есть предварительная информация, что туристов будут вывозить утром 19 марта в Манилу. Что дальше – никто сказать не может. У людей сильная паника. Все переживают", — делится впечатлениями невольная участница событий Анастасия Желткова.

Более 60 россиян не могут вылететь из Перу. В латиноамериканской республике ввели режим ЧС. Внутреннее и внешнее пассажирское сообщение приостановлено. В посольстве рассматривают возможность эвакуации.

"Вопросы о возможном возвращении в Россию сейчас выясняются. Пытаемся оказывать и оказываем нашим гражданам всевозможное содействие", — отмечает пресс-атташе посольства РФ в Перу Данис Султанов.

Всем туристам, оказавшимся в подобной ситуации, необходимо сообщить свои личные данные в консульство России. Сейчас во всех странах составляют списки россиян, которые хотят в ближайшее время вернуться на родину. Решение о новых чартерных рейсах, о возможной финансовой помощи туроператорам будет приниматься уже исходя из этих данных.