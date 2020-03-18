Авиаотрасль и автомобильная индустрия Запада - в кризисе

Американский бизнес все чаще самостоятельно обращается к властям за финансовой помощью. Так, корпорация Boeing попросила у правительства кредитные гарантии на десятки миллиардов долларов, чтобы справиться с нехваткой ликвидности.

Компания переживает двойной кризис, передает телеканал "Россия 24". Часть его вызвана карантинными мерами, а часть — массовыми отказами от использования самолетов серии 737 MAX после авиакатастроф. В Вашингтоне заявили, что готовы оказать содействие производителю лайнеров, но в какой форме — не уточнили. Как минимум, ограничить конкуренцию с европейскими компаниями в Белом доме всегда рады. Так, сегодня будут увеличены пошлины на самолеты из Евросоюза – с 10 до 15 процентов.

При этом европейская авиаотраль и без того испытывает трудности вследствие значительного сокращения перелетов. Серьезным ударом также стал временный запрет Штатов на въезд иностранцев из ЕС и Великобритании. А в понедельник страны Евросоюза и сами решились закрыть границы, чтобы сдержать распространение инфекции.

"Мы все согласились с предложением Еврокомиссии ввести ограничения на въезд для всех стран за исключением Великобритании, членов Евросоюза и Европейской ассоциации свободной торговли, — заявила Ангела Меркель, федеральный канцлер Германии. — Эту меру должны внедрить все участники блока. Она будет действовать в течение 30 дней".

Автомобильная индустрия ЕС чувствует себя не лучше. Крупные мировые производители массово приостанавливают производство на предприятиях в Европе. Подобные меры уже приняли PSA Group, Volkswagen, Fiat Chrysler, Daimler, Ford и Nissan. При этом Renault временно закрыло свои мощности в Испании. Эксперты отмечают, что остановка европейских заводов окажет влияние на российский рынок. Однако дефицита у нас не ожидается.