6 лет с Россией: что изменилось в Крыму

После референдума, по итогам которого Крым и Севастополь вернулись в Россию, прошло уже 6 лет. За этот период в регионах многое изменилось к лучшему. Особенно впечатляет развитие транспортных путей. Современный аэропорт, который с каждым годом принимает все больше рейсов. Крымский мост, связавший полуостров с материковой частью России.

Импортозамещение в действии — два современных робота, которые произведены у нас в России специально для Массандры. На крупнейшем винном заводе Крыма модернизация идет полным ходом. Современное оборудование, а значит и вина производится больше. За 6 лет, что Крым в составе России, предприятие увеличило мощности в несколько раз

"За весь период Украины Массандра никогда не производила столько, сколько мы произвели и реализовали в прошлом году. 20 миллионов бутылок — это рекорд более, чем за 120-летнюю историю нашего предприятия", — говорит генеральный директор ФГУП ПАО "Массандра" Янина Павленко.

Здесь хранится старейшее вино в мире. "Херес де ля Фронтера" 1775 года урожая — в главной сокровищнице завода – винотеке с эталонными сортами. Каждый год запасы пополняются. Массандра – это 4 тысячи гектаров зеленых полей с солнечной ягодой – гордостью крымского полуострова. Виноградники здесь повсюду, климат идеальный, для производителей – все условия.

Воздушные ворота Крыма встречают пассажиров. Строительство нового терминала началось с рекордов. Вот это здание в виде морской волны было возведено всего за 22 месяца. 10 миллионов пассажиров за 2 года работы. Крымский аэропорт и сейчас продолжает ставить рекорды.

С каждым годом в Крым приезжают все больше туристов, и здесь этому только рады. Современное здание, новейшие технологии. Крымская волна готова принимать тысячи пассажиров в день.

"В прошлом году летом мы обслуживали 56 направлений. Уже открываются направления, которых не было в предыдущие годы. Возобновляется сообщение с Астраханью, Орском и Иркутском", — говорит пресс-секретарь международного аэропорта Симферополь Михаил Никифоров.

Строительство инфраструктурных объектов в Крыму идет повсюду. А ведь еще 6 лет назад на месте современных дорог и больниц были только поля. За 23 года украинской истории предприятия полуострова пришли в упадок. В феврале 2014 ситуация накалилась до предела, и крымчане решили вернуться в родную гавань, став частью России. День исторического референдума здесь вспоминают и сегодня.

"Я увидел российский флаг, наш родной. И такая радость, восторг, который во мне обуял. Я вот тут прыгал от счастья. Прыгал, кидал папаху. Я ну не мог поверить", — сказал атаман крымского казачьего общества Вадим Иловченко.

Праздник возвращения Крыма домой тогда отмечала вся страна. Площадь Симферополя утопала в цветах триколора. А после началась большая стройка — жилых домов, больниц, детских садов, школ и дорог.

Спустя 6 лет по Крымскому мосту ездят автомобили и ходят поезда. Сложнейшее инженерное сооружение возведено в рекордные сроки.

Железная дорога Крыма ожила. Нить, связавшая два берега — теперь символ воссоединения полуострова с Россией. Вскоре по мосту пойдут первые грузовые поезда, по новым направлениям отправятся рельсобусы.

Строительство главной транспортной артерии Крыма подходит к концу. Таврида свяжет Керчь и Севастополь. 250 километров скоростной трассы пройдут через весь полуостров, в обход больших городов. Это не только способ разгрузить республиканские дороги. Время в пути от Крымского моста до города русских моряков сократится в 2 раза. Таврида уже готова на 85% и откроется в сентябре. Крым продолжает развиваться.

Как сообщили в пресс-службе Кремля, президент России Владимир Путин 18-19 марта совершит рабочую поездку на Крымский полуостров. В Севастополе он проведет встречу с представителями общественности Республики Крым и Севастополя.

Глава государства вручит государственные награды строителям Крымского моста, а также проведет встречи с главой Республики Крым Сергеем Аксеновым и врио губернатора Севастополя Михаилом Развожаевым.