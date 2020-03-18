Россия обнулит таможенные пошлины на электромобили

Первая попытка заинтересовать российский рынок электрическими машинами была предпринята осенью 2016 года, но особого успеха тогда не имела. Обнуление (хоть и временное) таможенных пошлин на электрокары в апреле этого года пройдет по скорректированному сценарию.

Ввозить электромобили бесплатно разрешила Евразийская экономическая комиссия: нулевые пошлины будут действовать до конца следующего года. Это заметно дольше, чем при первой попытке несколько лет назад.

Еще одно знаковое отличие - теперь действие послаблений распространяется и на физических лиц, тогда как в 2016 году ими могли воспользоваться только организации. Как уточняет "Российская газета", тогда ввозные пошлины для "физиков" могли достигать 54% от таможенной стоимости, и во многом поэтому первая попытка не дала нужных результатов.

По данным ЕЭК, за 10 месяцев прошлого года на территорию ЕАЭС ввезли электромобилей на общую сумму в почти 15 миллионов долларов, причем 60% импорта пришлось на Россию. Аналитики считают, что это - наглядная демонстрация имеющегося у общества интереса к "зеленому" транспорту.

Во всех странах ЕАЭС, включая Россию, запланирован ряд мер по развитию инфраструктуры для электромобилей - в том числе и строительство станций "быстрой" зарядки. А в Казахстане и Белоруссии планируется активно развивать и производство "зеленого" транспорта: к примеру, уже через два года на предприятиях Беларуси могут выпускать до 30 тысяч таких машин ежегодно.