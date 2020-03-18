Черногория отпустит россиян, если из России вывезут черногорцев

Черногория согласится отпустить россиян из страны, если из России вывезут черногорцев.

Как сообщил РИА Новости дипломатический источник, в российском посольстве все для этого готово, все документы оформлены, но проблема в Черногории.

"Они увязали разрешение на вылет российских самолетов за российскими гражданами с вывозом этими же самолетами граждан Черногории из России", — пояснил источник.

Однако черногорские граждане не систематизированы — это студенты, туристы и служащие. Их надо собрать, но заниматься этим должна не Россия, а Черногория.Также возникает вопрос и по оплате.

Как сообщалось ранее, Черногория приостановила международное авиасообщение из-за коронавируса. Российские авиакомпании "Победа" и S7 ожидают разрешения властей страны на вывоз россиян. К решению вопроса уже подключились Росавиация и МИД РФ.