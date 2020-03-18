Прокуратура Приморья признала виновным в гибели шести человек водителя самосвала. Об этом со ссылкой на данные следствия сообщают "Вести: Приморье".

Как было установлено, летом 2019 года житель Большого Камня за рулем самосвала Howo, двигаясь по дороге из Артема в порт Восточный, совершил выезд на встречную полосу. Произошло столкновение с грузовой машины с Toyota Wish. В автомобиле ехали 7 человек, в том числе несовершеннолетний ребенок.

В результате аварии погибли пять пассажиров "Тойоты" и водитель. Ребенок получил тяжелые травмы.

Обвинительное заключение уже утверждено краевой прокуратурой. Рассматриваться уголовное дело будет в Шкотовском районном суде, передает пресс-служба прокуратуры Приморья.