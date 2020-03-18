В России создают подводную лодку пятого поколения

Российские инженеры проектируют подводную лодку пятого поколения, рассказал командующий ВМФ Николай Евменов. Флот обязан смотреть вперед, и новые субмарины будут по всем параметрам совершеннее предшественников, добавил военачальник в интервью газете "Красная звезда".

Ранее стало известно, что конструкторское бюро "Малахит" завершило проект "Хаски", цель которого заключалась в определении окончательного облика подводной лодки нового поколения. Военные концепцию одобрили, после чего КБ приступило к следующему этапу проектирования: он получил название "Лайка".

На что будет способна новая субмарина, пока неизвестно. По данным из открытых источников, ее планируют строить по модульной схеме, боевая информационно-управляющая система получит элементы искусственного интеллекта, а основным вооружением станут гиперзвуковые ракеты "Циркон".

Кроме того, Евменов рассказал о ремонте и модернизации подводных лодок, которые уже стоят на вооружении ВМФ. Так, срок службы многоцелевых субмарин проектов 949, 971 и стратегических проекта 667БДРМ увеличится вдвое благодаря своевременному и рациональному подходу к техническому обслуживанию.

Что касается строительства новых дизель-электрических субмарин проекта 636 для Тихоокеанского флота, то вся серия из 6 кораблей будет готова к 2022 году. Например, "Петропавловск-Камчатский" уже передан ВМФ, "Волхов" спущен на воду, "Магадан" и "Уфа" пока готовятся к стыковке блоков на Адмиралтейских верфях.