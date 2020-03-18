Футболист Аршавин подал в суд на экс-супругу Барановскую

Российский футболист Андрей Аршавин намерен судиться с бывшей гражданской супругой, телеведущей Юлией Барановской. Соответствующий иск зарегистрирован в картотеке Савеловского районного суда Москвы.

Как сообщает StarHit, спортсмен требует уменьшить алименты, которые выплачивает на содержание троих несовершеннолетних детей. Заседание должно состояться в начале следующей недели, 23 марта.

Юлия Барановская родила от Андрея Аршавина двух сыновей и дочку. Несколько лет назад дети получали от отца около пяти миллионов рублей. На тот момент у футболиста был контракт с "Зенитом". После завершения карьеры доходы Аршавина упали, в связи с чем последние несколько месяцев он выплачивал более трехсот тысяч рублей на каждого ребенка.

Ранее стало известно, что спортсмен решил выгнать бывшую супругу Алису Казьмину вместе с дочкой из квартиры в Санкт-Петербурге. Соответствующее требование выдвинула мать футболиста, которая является законной владелицей жилплощади.