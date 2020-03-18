Навигацию на Дону откроют с 24 марта

Навигация в Ростовской области откроется раньше срока благодаря хорошим погодным условиям. Первые баржи и танкеры начнут курсировать по Волге и Дону с 24 марта. Первым откроют участок от шлюза №1 до шлюза №15, передает ГТРК "Дон-ТР".

Однако представители Федерального агентства морского и речного транспорта отметили, что это открытие не является официальным, оно будет разрешено только на коммерческой основе и по заявкам. Напомним, в прошлом году старт навигации был дан в апреле.