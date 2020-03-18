Официально представлено новое поколение Hyundai Elantra

Модель, которую Hyundai продает практически по всему миру под именами Elantra и Avante, считается локомотивом продаж: первые шесть поколений разошлись по планете тиражом почти 14 млн экземпляров. Стилистически новая "Элантра" стала еще более странной, чем раньше, но зато заметно прибавила в технологиях.

С точки зрения платформы ничего неожиданного не произошло: у Elantra спереди по-прежнему независимая подвеска, а вот задняя может быть многорычажкой или традиционной балкой - в зависимости от силового агрегата. Куда эффектнее изменения в дизайне: Elantra осталась четырехдверкой, но примерила на себя костюмчик "четырехдверного купе".

В Hyundai в угоду новому силуэту несколько модернизировали и компоновку: передний свес укоротился, задний стал больше, пассажиры сидят теперь несколько ниже, чем раньше, а сам салон визуально смещен к задней оси. Изменения в габаритах минимальны. По паре десятков миллиметров добавили к колесной базе, длине и ширине, а вот у высоты наоборот, отняли. Но утверждается, что в салоне стало попросторнее.

Внешность Elantra собрана из острых углов, резких линий, пересекающихся выштамповок и неожиданных сочленений. В салоне радикальных архитектурных нововведений меньше (главные - это, пожалуй, конфигурация центральной консоли и новый руль), но Elantra будет удивлять другим: в первую очередь, обилием мультимедийных технологий.

При этом базовая комплектация получила относительно скромную систему с 8-дюймовым экраном и физическими регуляторами, но даже в самой дешевой "Элантре" можно будет подключить к ней смартфон по протоколу Apple CarPlay или AndroidAuto, причем без проводов. А вот более дорогие версии планируется оснащать двумя 10,25-дюймовыми дисплеями, скомпонованными в один блок.

Такие Hyundai Elantra смогут понимать голосовые команды, воспроизводить звукоряд через акустику Bose, самостоятельно регулировать скорость движения и удерживаться в полосе. А еще седану обещан фирменный "цифровой ключ": приложение на смартфоне позволит и открывать автомобиль, и запускать двигатель.

Любопытно, что нововведения практически не затронули набор традиционных ДВС: со сменой поколений седан сохранил атмосферные 1,6- и 2,0-литровые двигатели, с которыми Elantra и сейчас продается в России (правда, классический автомат уступил место современному вариатору). Но на глобальный рынок впервые выходит седан с гибридной силовой установкой.

Спарка из 1,6-литрового атмосферника, работающего по циклу Аткинсона, и электромотора будет развивать 141 л.с. и 264 Нм крутящего момента. Батарею конструкция новинки предусматривает чисто номинальную - емкость спрятанных под задним диваном аккумуляторов составляет 1,32 кВтч, а возможность зарядки от сторонних источников электричества не предусмотрена. Сколько такая Elantra сможет проехать на электротяге, пока не озвучивается, но в Hyundai надеются, что сертификационные органы подтвердят их прогноз по расходу топлива - 4,7 л на 100 км. И именно такая "Элантра" получит многорычажку на задней оси.

Производство нового седана на заводах в Южной Корее и США стартует осенью этого года, тогда же Elantra седьмого поколения появится и в местных дилерских центрах. Когда именно новинка доберется до России, официально пока не сообщается, но можно предположить, что это случится или в конце нынешнего года, или в начале следующего.